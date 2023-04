Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kunststoffstangen im Rapsfeld in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wie) In dem Zeitraum von Donnerstag, dem 06.04.2023, 12:30 Uhr, bis Samstag, dem 08.04.2023, 18:00 Uhr, sind durch bislang unbekannte Täter mehrere Kunststoffstangen am Rande eines Rapsfeldes, auf Höhe des Riehewegs in Elze in der dortigen Feldmark, platziert worden. Die Kunststoffstangen waren in den gleichen Abständen entlang des Rapsfeldes in dem Boden befestigt worden.

Durch eine aufmerksame Fußgängerin sind diese Kunststoffstangen entdeckt und aus dem Rapsfeld entfernt worden.

Die Polizei Elze hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell