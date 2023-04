POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Gullydeckelwerferfall - Ermittlungen gegen tatverdächtigen 50-jährigen Harsumer eingestellt

Hildesheim (ots) - Gronau (oss). Am vergangenen Samstag stellte ein 54-jähriger Gronauer gegen 11:20 Uhr einen Frontschaden an seinem in der Blanke Straße geparkten Pkw fest. Der Verursacher eines ein- oder ausparkenden Fahrzeugs entfernte sich vom Unfallort. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (05068-93030) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim ...

