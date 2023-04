Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Eimsen (be) Am Mittwoch, 12.04.2023 gg. 13:30 Uhr ereignete sich in Alfeld, OT Eimsen ein schwerer Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person. Der 64jährige Fahrzeugführer aus Nordstemmen befuhr die K408 aus Alfeld kommend in Richtung Wettensen, als er im OT Eimsen auf der Hauptstraße aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer Grundstücksmauer kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug sowie die Mauer stark beschädigt und der Fahrzeugführer lebensgefährlich verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an Mauer und Fahrzeug wird auf insgesamt 10.000 EUR geschätzt. Zur weiteren Versorgung wurde der Fahrzeugführer in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung musste die Ortsdurchfahrt Eimsen für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

