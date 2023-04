Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Einbruch in Tankstelle

Merzen (ots)

Zwischen 04:20 Uhr und 04:30 Uhr brach am Ostersonntag ein unbekannter Täter in die Tankstelle an der Hauptstraße 12 ein. Der Unbekannte zerstörte gewaltsam die Eingangstür zum Verkaufsraum und entwendete im Inneren diverse Tabakwaren, welche er in einem Sack (ggf. Müllsack) abtransportierte.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - trug eine Daunenjacke - trug unter der Jacke einen Pullover mit aufgezogener Kapuze - weiße FFP2-Maske - schwarze Handschuhe - Jogginghose - schwarze Schuhe

Der Einbrecher flüchtete fußläufig vom Tatort. Die Spurensicherung führte die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Osnabrück durch. Wer Hinweise zu der Tat, zum Täter oder der Beute geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat in Bersenbrück unter 05439/9690.

