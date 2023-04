Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Fünf Verletzte nach Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Belm (ots)

Am Ostersonntag gegen 15:30 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Belm mit ihrer Mercedes B-Klasse den Power Weg (K314) in Richtung Venne. In einer Kurve kam ihr ein Audi RS 6 entgegen, welcher sich ein Stück weit auf ihrem Fahrstreifen befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, der Mercedes wurde gegen die Leitplanke gedrückt. Die Fahrerin des Mercedes erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ein 86-jähriger Beifahrer und eine 18-jährige Beifahrerin erlitten jeweils leichte Verletzungen. Der Audi wurde von einem 19-jährigen Belmer gesteuert, mit im Fahrzeug saßen drei Mitfahrer. Von diesen wurde einer, ein 17-Jähriger aus Belm, leicht verletzt. Die vier Verletzten kamen in Krankenhäuser, die drei Leichtverletzten konnten diese nach ambulanten Behandlungen bereits wieder verlassen. Es besteht der Verdacht, dass der 19-jährige Fahrer des Audi die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritt und deshalb im Kurvenbereich von seiner Fahrbahn abwich. Dies legt den Verdacht einer Gefährdung des Straßenverkehrs nahe, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden beide Unfallfahrzeuge zwecks näherer Untersuchung beschlagnahmt und abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

