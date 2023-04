Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Brand einer Gartenhütte

Bad Rothenfelde (ots)

Am Montag gegen 04:55 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Gartenhütte in die Wiekstraße alarmiert. Das Bauwerk stand in Vollbrand und erlitt einen Totalschaden, die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Diese könnte im Zusammenhang mit einem Kamin in der Gartenhütte stehen, der am Vorabend in Betrieb war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell