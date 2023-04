Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Hildesheim - Polizei Sarstedt nimmt Tatverdächtigen nach Autodiebstahl fest

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm) Einer Streifenbesatzung des Polizeikommissariats Sarstedt gelang es am frühen Mittwochmorgen, 12.04.2023, einen 29-jährigen Mann festzunehmen, der im Verdacht steht, für einen Pkw-Diebstahl in Bielefeld verantwortlich zu sein.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 05:30 Uhr einen vermeintlich liegengebliebenen Pkw auf der B 6 Höhe Sarstedt. Kurz darauf stellten zwei eingesetzte Beamte einen schwarzen BMW M4 fest, der kurz hinter der Moorbergkreuzung in Fahrtrichtung Hannover auf dem rechten Fahrstreifen stand. An dem Auto stand ein Mann mit gefälschten Kennzeichen in der Hand, der beim Erblicken des Streifenwagens sofort die Flucht in das Wohngebiet "Sonnenkamp" ergriff.

Die Beamten nahmen fußläufig die Verfolgung auf und konnten den Flüchtenden kurze Zeit später stellen. Es handelt sich um einen 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Ferner ergab eine Überprüfung des BMW, dass das Fahrzeug in der Nacht zu Mittwoch in Bielefeld gestohlen wurde.

Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache in Sarstedt verbracht. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamine und Methamphetamine, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Amtsgericht Bielefeld erließ auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft in Bielefeld einen Untersuchungshaftbefehl gegen Beschuldigten, der dem 29-Jährigen noch heute richterlich verkündet werden soll.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell