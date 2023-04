Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Automatenaufbrüchen

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Ruthe/Hallerburg (fra); Am Schäferberg 1 / Hallerstraße 1

In der Nacht vom 13.04 auf den 14.04.2023 kam es an den oben genannten Örtlichkeiten zu Aufbrüchen von Verkaufsautomaten. Aus beiden Automaten wurden landwirtschaftliche Erzeugnisse, wie beispielsweise Eier und Honig verkauft. Das Diebesgut ist hauptsächlich Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird jedoch insgesamt auf über 5000 Euro geschätzt. Wer Zeuge des Vorfalls geworden ist oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen kann oder wem etwas Ungewöhnliches in der Nähe der Automaten aufgefallen ist, wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell