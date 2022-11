Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw bei Verkehrsunfall beschädigt +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Mini Cooper ist am Wochenende in Delmenhorst durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der rote Pkw wurde am Samstag, 26. November 2022, 19:30 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Hindenburgstraße abgestellt. Als die Geschädigte am Sonntag, 27. November 2022, 14:20 Uhr, zum Mini zurückkehrte, stellte sie Schäden in Höhe von etwa 2.500 Euro fest. Aufgrund der Schäden muss davon ausgegangen werden, dass eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug in Richtung Langenwischstraße unterwegs war und dabei seitlich mit dem geparkten Mini zusammengestoßen ist.

Wer Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

