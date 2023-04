Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am Freitag, 14.04.2023 gg. 14:40 Uhr kam es auf der Straße Schlehbergring in Richtung Bahnhof Alfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Hierbei wurde niemand verletzt. Ein drittes, unbeteiligtes Fahrzeug, könnte direkter Zeuge des Verkehrsunfalls geworden sein. Da die jeweiligen Fahrzeugführer gegensätzliche Angaben zum Unfallhergang machten, werden Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, gebeten, sich mit der Polizei in Alfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell