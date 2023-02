Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbruch in Erdgeschosswohnung

Wetter (ots)

Durch das Badezimmerfenster gelangten Einbrecher in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Gartenstraße. Sie brachen das Fenster gewaltsam auf und gelangten in die Innenräume, die sie durchsuchten. Als Beute erlangten sie Bargeld, Schmuck und Kleinelektroteile. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

