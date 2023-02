Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Wir suchen Sie als Senior*innenlotsen in Schwelm!

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Straftaten zum Nachteil von Senioren*innen verzeichnen hohe Fallzahlen. Es handelt sich bei den Tätern meist um überregional handelnde Tätergruppen. Sie sind skrupellos und es kommt immer wieder zu hohen Schadenssummen. Im Bereich der Vermögens- und Eigentumsdelikte sind ältere Menschen häufig von Straftaten betroffen.

Die Delikte zum Nachteil von Senioren*innen durch überregionale Tätergruppen erstrecken sich häufig auf Betrugsdelikte im häuslichen Umfeld. Dabei werden die Verhaltensweisen und Instinkte der älteren Menschen ausgenutzt. Die Senioren*innen verfügen über stark ausgebildetes Sozialverhalten, welches sich durch Höflichkeit, Anstand, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme auszeichnet. Die Täter*innen verfügen über eine gute rhetorische Ausbildung und verstehen es, die Senioren*innen gezielt unter Stress zu setzen und sich deren Sozialverhalten zu Nutze zu machen.

Um dem Trend entgegenzuwirken und somit noch mehr potenzielle Opfer sowie deren Nachbar*innen und Verwandte sensibilisieren zu können, sollen Helfer*innen ausgebildet werden. Durch eine Zusammenarbeit mit den Lotsen sollen den älteren Mitmenschen Kompetenzen zur Selbsthilfe vermittelt werden. Die Arbeit erstreckt sich über Teilnahme an Messen oder Präventionsständen, selbstständig Vorträge halten, Senioren*innenbesuche, Bekanntmachung der Präventionsbotschaften in der Nachbarschaft und in Senioren*innengruppen. Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit.

Sie sind engagiert, hilfsbereit, kommunikativ sowie über 65 Jahre alt? Dann melden Sie sich jetzt bei den Kolleginnen des Kriminalkommissariats Prävention/Opferschutz unter der Telefonnummer 02336 - 9166 2951.

Die Ausbildung findet in Kooperation mit der Stadt Schwelm und der Arbeitsgemeinschaft zu Wohlfahrtspflege statt. Die Schulung wird am 21. und 22. März 2023 in den Räumlichkeiten des Leo-Theaters stattfinden.

