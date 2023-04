Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schockanruf mit Geldforderung in Holle

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (gen) - In der vergangenen Woche wurde eine 61-jährige Bürgerin aus Holle Opfer eines Betrugsversuches. Ein unbekannter Täter rief sie mit unterdrückter Nummer an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er erzählte ihr, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und forderte eine Kaution. Eine weibliche Täterin weinte dabei ins Telefon und bat ihre "Mutter" schluchzend um Hilfe. Glücklicherweise bemerkte die Dame nach einem anfänglichen Schreckmoment, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte und legte auf. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei nochmals dafür sensibilisieren, dass sie unter keinen Umständen am Telefon Geld einfordern wird. Wenden Sie sich im Falle eines derartigen Anrufs, oder auch bei Fragen, an Ihre örtliche Polizeidienststelle und beenden Sie umgehend das Telefonat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell