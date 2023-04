Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter schlägt Opfer nieder

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (eis) Am Freitag, 14.04.2023, gegen 18:20 Uhr, trifft ein 61jähriger Hildesheimer im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Schuhstraße auf eine ihm unbekannte männliche Person, die gerade in den Hausflur uriniert. Der Hausbewohner findet deutliche Worte und komplementiert den ungebetenen Gast vor die Haustür. Der unbekannte Mann verlässt auch zunächst von dem späteren Opfer begleitet das Haus. Auf dem Gehweg angekommen, dreht der Unbekannte sich plötzlich um und verpasst dem 61jährigen einen derart kräftigen Fausthieb, dass dieser benommen zu Boden stürzt. Anschließend flüchtet der Täter unerkannt in Richtung Marktplatz. Später will er noch von Zeugen im Bereich Bahnhofsallee, Pepperworth, Marienfriedhof gesehen worden sein - eine eingeleitete Fahndung führt aber nicht zur Ergreifung des Täters. Der Schläger kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, nordeuropäisch, ca. 30 Jahre, schwarze kurze Haare, dunkel gekleidet, weiße Turnschuhe. Wer nähre Hinweise zu dem Täter geben kann, wende sich bitte an die Polizei Hildesheim.

