POL-HST: Umgang mit Silvesterfeuerwerk - aber sicher: Hinweise der Polizei

Samtens (ots) - Am Mittwoch, dem 28.12.2022 stoppten die Beamten des Polizeihauptrevieres Bergen in Samtens gegen 14:15 Uhr einen VW im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Als der 36-jährige deutsche Autofahrer seinen Führerschein vorzeigen sollte, kam dieser in Erklärungsnot und gab schließlich zu, seit drei Jahren ...

mehr