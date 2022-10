LPI-SLF: Vermisstenfall

Neuhaus am Rennweg (ots) - Eine 72-Jährige informierte am Donnerstag die Polizei, nachdem sie auf einen Trickbetrüger am Telefon hereinfiel. Sie hatte 2.000 Euro an den Unbekannten überwiesen, der sich als ihr Sohn ausgab. Die Polizei gibt erneut den Hinweis: Seien Sie misstrauisch bei eiligen Geldforderungen! Nehmen Sie Kontakt zu dem angeblichen Verwandten auf und überzeugen Sie sich von der Richtigkeit der ...

