LPI-SLF: Auf Trickbetrüger hereingefallen

Rosenthal am Rennsteig (ots) - Unbekannte begaben sich in der Nacht zum Donnerstag unberechtigt auf das Gelände einer Firma in der Straße "Zum Rondell" in Birkenhügel und brachen dort zwei Garagen auf. Daraus entwendeten sie zwei Freischneider und eine Motorsäge im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr