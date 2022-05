LPI-J: Wildunfall

Apolda (ots) - Am 17.05.2022, gegen 11:45 Uhr wollte eine 77jährige Golf-Fahrerin auf dem Parkplatz des Baumarktes in der Jenaer Straße in Apolda rückwärts ausparken und übersah dabei einen vorbeifahren Mercedes Sprinter. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 800 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 ...

