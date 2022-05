LPI-J: Parkplatzunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Radlos ist nun ein 33-Jähriger aus Kahla. Wie der Mann am frühen Montagabend der Polizei mitteilte, haben Unbekannte sein blaues Rad der Marke Bulls entwendet. Der junge Mann schloss sein Bike am Sonntagmorgen am Bahnhof mit einem entsprechenden Schloss an. Als er jedoch am Montag zurückkehrte, war keine Spur mehr von seinem Rad und dem Schloss zu sehen, da Unbekannte dieses durchtrennten und das Bulls mit sich nahmen. Eine Anzeige wegen ...

