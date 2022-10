LPI-SLF: Gefährliches Überholen führt fast zum Unfall/ Fahndungsaufruf

Bad Lobenstein (ots) - Zwischen Mittwoch, 23:30 Uhr und Donnerstag, 09:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus in der Karl-Marx-Straße in Bad Lobenstein ein. Dabei entstand ca. 300 Euro Sachschaden an zwei Fenstern. Die Unbekannten ließen eine geringe Menge Bargeld sowie mehrere Schachteln Zigarillos aus der Wohnung mitgehen, während der Hauseigentümer schlief. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 ...

