POL-HI: Fahrübung endet mit Überschlag

HILDESHEIM (eis) Am Samstag, 15.04.2023, führt eine 30jährige Hildesheimerin auf einem Verkehrsübungsplatz in Hildesheim Fahrübungen mit ihrem Pkw durch. Eine Fahrerlaubnis besaß die Fahrschülerin nicht. Mit ihr im Fahrzeug befinden sich ihr 37jähriger Lebensgefährte und der gemeinsame 4jährige Sohn. Während der Fahrübungen kommt es zu einem folgenschweren Unfall, zu welchem die beiden beteiligten Hildesheimer aber keine Angaben machen mochten. Unabhängige Zeugen machen später folgende Angaben zum Unfallhergang: Nach dem Durchfahren einer Kurve mit lediglich Schrittgeschwindigkeit, habe sich der Pkw der 30jährigen plötzlich seitlich aufgestellt und sei über die linke Fahrzeugseite gekippt, bevor es auf dem Dach zu liegen kam. Die durch die eingesetzten Beamten des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Hildesheim festgestellt Spurenlage bestätigen diese Angaben: Augenscheinlich hatte die Fahrzeugführerin aufgrund mangelnder Fahrkenntnisse den Pkw gegen einen Baum gelenkt; der rechte Vorderreifen des PKW sei dabei über die Wurzel gefahren, so dass sich das Fahrzeug schließlich aufgestellte und umkippte. Da sich der 37jährige Lebensgefährte der Fahrzeugführerin bei dem Unfall leicht an der Hand verletzte, erwartet die 31jährige nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Da es sich bei dem Verkehrsübungsplatz um ein abgeschlossenes Privatgelände, also um keinen öffentlichen Verkehrsraum handelt und die 31jährige dort als Berechtigte ihre Fahrübungen durchführte, erwarten sie keine weiteren strafrechtlichen Konsequenzen.

