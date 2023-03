Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Entwendung mehrerer hochwertiger Fahrzeuge

Ratzeburg (ots)

01. März 2023 | Kreis Stormarn - 28.02./01.03.2023 - Reinbek / Glinde / Barsbüttel

Im Zeitraum der vergangenen Nacht, ab 19.00 Uhr bis heute Morgen, 08.00 Uhr wurden drei Fahrzeuge, 2 VW Multivans und ein Audi Q7, aus Stemwade, Glinde und Reinbek entwendet. Die ermittelnde Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

In Reinbek wurde ein schwarzen Audi Q7 mit OD-Kennzeichen von einem Privatgrundstück aus dem Roggenkamp entwendet. Aus der Dorfstraße in Stemwade entwendeten Unbekannte einen weißen VW Multivan, ebenfalls mit OD-Kennzeichen. Ein weiterer weißer VW Multivan kam durch Diebstahl aus der Straße "Auf dem Brink" in Glinde abhanden.

Wie man in die Fahrzeuge gelangte und sie anschließend starten konnte, ist bislang noch unbekannt.

Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 154.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist im Tatzeitraum in Reinbek (Roggenkamp), in Stemwade (Dorfstraße) und in Glinde (Auf dem Brink) etwas aufgefallen? Wer kann Hinweise zum möglichen Verbleib der Fahrzeuge geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell