POL-RZ: Person erleidet Brandverletzung

Ratzeburg (ots) - 27. Februar 2023 | Kreis Stormarn - 03.-23.02.2023 - Ahrensburg In der Ahrensburger Gemeinschaftsschule Am Heimgarten wurden in den vergangenen drei Wochen Schmierereien in einem Sanitärbereich der Schule festgestellt. Mit diesen Schmierereien wurden mögliche Gewalttaten angedroht. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch ...

mehr