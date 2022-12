Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: PKW kollidiert mit Gefahrgut beladenen Sattelzug- zwei Personen verletzt

Pinneberg (ots)

Freitag, 09. Dezember 2022, 23.22 Uhr +++ Einsatzort: Rellingen-Egenbüttel, Pinneberger Straße +++ Einsatz TH R0 (TH Standard, 03-06 Verletzte an der Einsatzstelle)

Rellingen - Um 23.22 Uhr wurde die Feuerwehr Rellingen und Eggenbüttel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem mit Gefahrgut beladenen Sattelzug und einem PKW alarmiert. Im Kreuzungsbereich Pinneberger Straße / Kellerstraße kollidierten die beiden Fahrzeuge, wobei der PKW im Zuge des Verkehrsunfalls in der Hecke zum Stehen kam. In dem PKW befanden sich zwei Personen, die aufgrund vom Verletzungsmuster schonend aus dem Fahrzeug gerettet werden mussten. Die Feuerwehr begann umgehend in enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst eine patientengerechte Rettung. Dafür wurde mit hydraulischen Rettungsgerät eine Seitenöffnung geschaffen, um dadurch die beiden Insassen in dem Fahrzeug schonend zu retten. Da das Fahrzeug mit einer Fahrzeugseite in der Hecke zum stehend kam, war der Zugang zu den Patienten erschwert. Nach rund 30 Minuten waren beide Personen aus dem Fahrzeug befreit und wurden in Hamburger Krankenhäuser befördert. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Der Sattelzug war mit rund 37.000 Liter Kraftstoff beladen. Zu einem Austritt von dem Gefahrgut kam es nicht, lediglich auslaufende Betriebsstoffe galt es für die Feuerwehr aufzunehmen.

Neben den beiden Freiwilligen Feuerwehren waren drei Rettungswagen, zwei Notärzte und der organisatorischer Leiter Rettungsdienst sowie drei Streifenwagen der Polizei im Einsatz. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Das Technische Hilfswerk Pinneberg wurde gegen 01.00 Uhr alarmiert, um die Einsatzstelle für die weitere Unfallaufnahme abzusichern.

