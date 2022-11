FW-PI: PKW kollidiert mit LKW- Männliche Person verstirbt bei Verkehrsunfall auf der LSE

Pinneberg (ots) - Elmshorn: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus Datum: Sonntag, 30. Oktober 2022, 6.08 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn, Moltkestraße +++ Einsatz FEU3Y (Feuer, 3 Löschzüge, Menschenleben in Gefahr) Elmshorn - Am frühen Sonntagmorgen (30. Oktober) ist ein in Elmshorn zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Moltkestraße gekommen. In der Spitze bekämpften mehr als 90 ...

mehr