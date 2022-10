Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Elmshorn: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Pinneberg (ots)

Elmshorn: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus Datum: Sonntag, 30. Oktober 2022, 6.08 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn, Moltkestraße +++ Einsatz FEU3Y (Feuer, 3 Löschzüge, Menschenleben in Gefahr) Elmshorn - Am frühen Sonntagmorgen (30. Oktober) ist ein in Elmshorn zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Moltkestraße gekommen. In der Spitze bekämpften mehr als 90 Einsatzkräfte aus den drei freiwilligen Feuerwehren Elmshorn, Klein Nordende und Horst den Brand. So konnte das direkt angebaute Nachbarhaus gehalten werden. Zwei Personen wurden vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn war um 6.08 Uhr alarmiert worden. Noch vor dem Ausrücken des ersten Fahrzeugs erhöhte die Leitstelle West aufgrund weiterer Notrufe auf FEU G Y. Im weiteren Verlauf wurde das Stichwort noch zweimal auf Anforderung angepasst und weitere Kräfte hinzu alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das zweite Obergeschoss eines älteren Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Das Feuer hatte sich bereits in den Dachboden ausgebreitet. Flammen schlugen aus mehreren Fenstern und dem Dach. Die Bewohner hatten das Haus alle aus eigener Kraft verlassen. Zwei von ihnen wurden vom Rettungsdienst gesichtet und später zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht (Achtung Korrektur: Vor Ort hatten wir fälschlicher Weise zunächst von drei Betroffenen berichtet). Die Feuerwehr nahm die Brandbekämpfung über zwei Drehleitern und mit drei von Hand geführten Strahlrohren vom Boden aus vor. Ein Innenangriff musste in dieser Phase wegen einstürzender Decken abgebrochen werden. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer an einer Brandwand zu stoppen und so das direkt angebaute Nachbargebäude, was ebenfalls evakuiert wurde, vor dem Übergreifen der Flammen zu bewahren. Das Feuer war gut eine Stunde nach der Alarmierung unter Kontrolle. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich bis in die Mittagszeit hin und dauern zur Stunde (12.00 Uhr) noch an. Das Technische Hilfswerk Elmshorn dichtet den offenen Dachstuhl des Brandhauses und auch die für den Rauch- und Wärmeabzug im Nachbargebäude geschaffenen Öffnungen im Dach mit Planen ab. Die Moltkestraße ist für den Verkehr in diesem Bereich vollgesperrt. Gleiches gilt für die Straße Kaltenweide im Einmündungsbereich zur Moltkestraße. Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn bedankt sich besonders bei den Nachbarn und Anwohnern der Moltkestraße, welche die Einsatzkräfte bereits am frühen Morgen mit heißem Kaffee versorgt haben. Zu Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Kripo ermittelt.

Kräfte

FF Elmshorn: ca. 45 mit 14 Fahrzeugen FF Klein Nordende: ca. 20 mit drei Fahrzeugen FF Horst (Holstein): ca. 20 mit drei Fahrzeugen KFV Pinneberg: 2 mit zwei Fahrzeugen Rettungsdienst RKiSH: 8 mit 3 RTW, 1 NEF THW Elmshorn: 14 mit drei Fahrzeugen Stadtwerke Elmshorn Polizei und Kripo

