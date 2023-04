Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Notsituation vorgetäuscht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der vergangenen Nacht, 19.04.2023 auf den 20.04.2023, versuchten zwei unbekannte Täter unter Vorhalt eines Messers von einem Mitarbeiter eines Lokals in der Kaiserstraße in Hildesheim eingenommenes Bargeld zu erpressen.

Nach bisherigen Erkenntnissen klopfte eine unbekannte Frau gegen 03:30 Uhr an der bereits geschlossenen Ladentür. Sie wirkte auf den Barkeeper verzweifelt und hilfesuchend. Aus diesem Grund öffnete der Mitarbeiter die Tür und sah, dass hinter der Unbekannten ein Mann mit einem Messer in der Hand stand. Die beiden Täter versuchten den Barkeeper in das Lokal zu drängen und forderten Geld. Er konnte sich jedoch wehren und die Tür wieder schließen. Bei dieser körperlichen Auseinandersetzung wurden der Barkeeper und der Täter verletzt. Nachdem die Tür verschlossen war, rannten die Unbekannten in Richtung Kennedydamm davon, wobei der Täter aufgrund eines Trittes gegen sein Knie humpelte.

Die beiden Täter beschrieb er wie folgt:

Täter:

dunkler, südeuropäischer Typ

gelockte, schwarze Haare

gebrochenes Deutsch mit Akzent

blaue Hose (verm. Jeans), mutm. Pullover

schwarze FFP2-Maske o.ä.

Täterin:

blond

jung

kräftiger Körperbau

Muttermal oder Warze über der Lippe

leicht bekleidet, ohne Jacke, blaue Jeans

Zeugen, die anhand der Personenbeschreibungen Hinweise zu den Tätern geben können oder die zur Tat Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell