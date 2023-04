Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wol) Durch einen bisher unbekannten Unfallverursacher wurde am Donnerstag, den 20.04.2023, im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr der PKW einer 57-jährigen Elzerin beschädigt. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen Seat Mii. Der PKW stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Dammstraße in 31008 Elze abgestellt und wurde am linken Rücklicht beschädigt. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort anschließend unerlaubt. Die Elzer Polizei ermittelt in diesem Fall aufgrund einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93030) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell