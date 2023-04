Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld (Leine) - Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots)

ALFELD (vos). Am Abend des 20.04.2023 wurden nach einem Hinweis auf verdächtiges Verhalten im Bereich des Alfelder Bahnhofs zwei Jugendliche mit Fahrrädern kontrolliert. Der eine Jugendliche floh nach Ansprache durch die Polizisten unter Zurücklassung seines Fahrrades und konnte in der Folge nicht mehr angetroffen werden. Der andere Jugendliche, ein 14-jähriger Alfelder, gab später zu, dass die Fahrräder gestohlen seien. Die Fahrräder wurden sichergestellt und der Jugendliche seinen Eltern übergeben. Das eine Fahrrad ist ein Scirocco All Terrain-Rad in Rot, das andere ein Kalkhoff Herrensportrad mit ursprünglich blauer und schwarzer Lackierung, das allerdings mit grauer Sprühfarbe überlackiert wurde. Die Eigentümer der Fahrräder konnten bislang nicht ermittelt werden und werden gebeten, sich unter der 05181-9116-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

