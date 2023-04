Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schlägerei in der Moselstraße - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Am Samstag, dem 01.04.2023, kam es gegen 05.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Moselstraße. Vier Personen passierte dort eine Gruppe von ca. 15 bis 20 Personen. Hierbei entwickelte sich aus nicht bekannten Gründen eine Auseinandersetzung in deren Verlauf die vier Personen durch Mitglieder der größeren Gruppe attackiert wurden. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung wurden zwei Personen verletzt. Einer dieser Verletzten musste im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Gruppe der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung der Bruchhausenstraße. Hier wurden mehrere Fahrzeuge bestiegen, mit denen die Flucht fortgesetzt wurde.

Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen sowie den flüchtigen Personen und Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell