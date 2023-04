Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw in Temmels

Temmels (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 28.03.23, 21:30 Uhr, auf Mittwoch, den 29.03.23, 09:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz vor dem Schloss in der Schlossstraße in Temmels ein dort parkender weißer BMW durch unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand an der hinteren und vorderen rechten Tür zerkratzt. Der Sachschaden dürfte sich um 4000EUR belaufen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581 / 9155-0, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell