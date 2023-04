POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Saarburg (ots) - In der Nacht von Dienstag, 28.03.23 auf Mittwoch, 29.03.23 wurden auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses St. Franziskus in Saarburg sowie in unmittelbarer Nähe in der Heckingstraße insgesamt drei Autos aufgebrochen. Bei den Fahrzeugen wurden die Heck- sowie Seitenscheiben eingeschlagen. Aus den Fahrzeugen wurden geringwertige Gegenstände entwendet. Der Sachschaden an den Fahrzeugen ist weitaus höher. Ersten Ermittlungen zufolge kann die Tatzeit auf ...

