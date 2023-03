POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots) - Am Mittwochnachmittag verlor ein PKW-Fahrer die Kontrolle über seinen PKW auf der B270 zwischen den Niederreidenbacher Höfen und Mittelreidenbach. Der Fahrer geriet in einer Linkskurve ins Schleudern und kollidierte letztlich mit einer Felswand neben der Fahrbahn. Dabei zog sich der Fahrer mehrere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An seinem PKW entstand Totalschaden. Neben der Polizei befanden sich auch der ...

mehr