POL-PDTR: Kollision mit Felswand

Idar-Oberstein (ots) - Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen am Montag, 27.03.2023 in der Zeit von 01.00 Uhr bis 16.00 Uhr in eine Gaststätte in der Hauptstraße im Stadtteil Oberstein ein. Die Täter stellten nach dem derzeitigen Sachstand auf der Gebäuderückseite der Gaststätte, welche zur B 41 (Naheüberbauung) hin liegt, eine Leiter an und gelangten so an ein Fenster auf dieser Gebäuderückseite. Das Fenster ...

