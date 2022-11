Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Pedelec-Fahrerin verletzt sich bei Unfall schwer

Auf dem Gehweg fuhr am Dienstag, 15.11.2022 gegen 11.20 Uhr, eine 66 Jahre alte Frau mit ihrem Pedelec in Fahrtrichtung Utzenfeld. Am Ende des Weges beabsichtigte sie die B 317 auf den gegenüberliegenden Rad- und Gehweg zu überqueren. Während der Fahrt schaute sie zurück, kam daraufhin ins Straucheln und stürzte auf die Straße. Dabei verletzte sich die 66-Jährige schwer am Kopf. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg geflogen. Ein Schutzhelm wurde nicht getragen. Am Pedelec entstand kein Sachschaden.

