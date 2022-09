Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bedrohung mit Messer vor den Augen der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte sind gestern Abend, 1. September 2022, Zeugen einer Bedrohung geworden: Sie hielten um 22.57 Uhr ein Fahrzeug auf der Overwegstraße an, weil es zuvor mit durchdrehenden Reifen von einem Tankstellengelände gefahren war. Der Angehaltene, ein 26 Jahre alter Gelsenkirchener, gab an, mit einem Messer bedroht und deswegen geflüchtet zu sein. Die Beamten forderten Verstärkung an und trafen auf den Beschuldigten, einen 24 Jahre alten Gelsenkirchener. Der bestätigte den Vorfall. In seinem Fahrzeug fanden die Beamten einen Baseballschläger, jedoch kein Messer. Nachdem die Beamten den Sachverhalt geklärt hatten und schon wieder im Auto saßen, konnten sie beobachten, wie ein weiteres Auto auf das Tankstellengelände fuhr. Weiter sahen sie, wie die beiden Insassen, 34 und 28 Jahre alt, aus dem Auto sprangen und den zuvor beschuldigten 24-Jährigen anschrien. Der 28-Jährige führte dabei ein Messer in bedrohlicher Weise. Die Beamten forderten weitere Verstärkung und schritten unmittelbar ein. Als sie den Mann mit dem Messer unter Androhung des Distanz-Elektro-Impulsgerätes und der Schusswaffe aufforderten, das Messer niederzulegen, ergriff er die Flucht in Richtung Grillostraße. Die Beamten folgten dem Mann und konnten ihn auf einer Wiese in der Nähe stellen, fixieren und von dort aus in das Gewahrsam bringen. Das Messer hatte er zuvor auf ein Garagendach geworfen, von wo es mit Hilfe der Feuerwehr gesichert wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell