Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna/Holzwickede - Sachbeschädigungen an Bushaltestellen - zahlreiche Tatorte bereits identifiziert

Unna/Holzwickede (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (28.11.2022) in Holzwickede und in Unna zahlreiche Bushaltestellen beschädigt.

Die Vandalen haben dabei die Glasscheiben der Bushaltestellen zerstört. Ob und inwieweit sich die Beschädigungen auf den Busverkehr auswirken, kann seitens der Polizei nicht eingeschätzt werden.

Bushaltestellen an folgenden Straßen sind von dem Vandalismus betroffen:

Holzwickede:

- Kirchstraße - Nordstraße - Opherdicker Straße - Massener Straße

Unna:

- Kamener Straße - Friedrich-Ebert-Straße - Parkstraße - Beethovenring - Käthe-Kollwitz-Ring - Hansastraße - Unnaer Straße - Hochstraße

Wer hat in der Nacht zu Montag Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell