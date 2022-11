POL-UN: Kamen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Mutter mit Kind

Kamen (ots) - Im November bieten die Bürgermeisterin der Stadt Kamen, Frau Elke Kappen, und der Bezirksbeamte des Bezirks Kamen-Nordost, Polizeihauptkommissar Frank Ellerkmann, eine gemeinsame Bürgersprechstunde an. Am Dienstag (29.11.2022) haben sie in der Zeit von 11 Uhr bis 12 Uhr in der "Treffbar", Weststraße ...

mehr