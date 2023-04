Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeuge gestohlen- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 19.04.2023, 18:00 Uhr, und dem 20.04.2023, 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Hof eines Kfz-Händlers in der Bavenstedter Straße in Hildesheim zwei Pkw Opel Astra sowie zwei Kennzeichenpaare und einige Pkw Teile, u.a. eine Frontschürze und Frontscheinwerfer. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugen, die ein Ausbaldowern beobachtet haben oder zu der Tat Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell