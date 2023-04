LPI-GTH: Schlägerei - Zeugenaufruf

Eisenach (ots) - Am Sonntagmorgen meldete sich gg. 10 Uhr ein Eisenacher Bürger bei der Polizei. Er beobachtete in der Gartenanlage in der Spickestraße 2 männliche Personen, welche sich auffällig verhielten. Die sofort eingesetzten Polizeibeamten konnten die beiden Männer stellen. Es handelte sich um polizeibekannte Eisenacher, welche sich in den Gärten befanden. Es wurden Gegenstände bei den beiden Männern ...

