Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Uhren aus Wohnhaus entwendet

Drei Gleichen OT Seebergen (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Samstagnachmittag teilte ein 52-jähriger Eigenheimbesitzer aus dem Windmühlenweg mit, dass in sein Wohnhaus eingebrochen wurde. Die Abwesenheit des Mitteilers von Freitag 13.30 Uhr bis Samstag 13.00 Uhr nutzen der oder die unbekannte(n) Täter, um in das Wohnhaus zu gelangen und dort diversen Schmuck, insbesondere hochwertige Uhren zu entwenden. Genauere Angaben zum Wert der Beute können zum derzeitigem Ermittlungsstand nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781124 unter der Angabe der Bezugsnummer 0096402/2023 entgegengenommen. (rak)

