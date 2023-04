Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 2 betrunkene Radfahrer angehalten

Eisenach (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden gleich 2 betrunkene Fahrradfahrer festgestellt. Um 02:40 Uhr bemerkten die Polizeibeamten auf der Rennbahn einen Fahrradfahrer, der offensichtlich betrunken war. Dieser Verdacht bestätigte sich bei der anschließenden Kontrolle. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Gg. 03 Uhr wurde ein Fahrradfahrer in der Mühlhäuser Straße beobachtet, welcher in starken Schlangenlinien fuhr und stürzte. Auch er war alkoholisiert. Der Alkoholtest ergab 1,4 Promille. Bei beiden Fahrradfahrern wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Sie müssen sich nun wegen Trunkenheitsfahrten verantworten. (anh)

