Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen für Körperverletzung auf der B 420 gesucht

Niedermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Eine junge Frau wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Bundesstraße 420 aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus angegriffen und verletzt. Die 18-jährige war gegen 1 Uhr auf der Bundesstraße fußläufig in Richtung Alsenz unterwegs, als ihr im Dunkeln eine Gruppe von vier bis fünf Personen entgegenkam. Aus der Gruppe heraus wurde sie mehrfach angesprochen, wollte jedoch nicht darauf eingehen. Daraufhin schlug ihr jemand unvermittelt ins Gesicht, so dass sie stürzte. Dann habe man ihr auch noch ins Gesicht getreten. Die Gruppe ging anschließend weiter und die Geschädigte flüchtete nach Alsenz, von wo aus sie die Polizei verständigte. Eine Personenbeschreibung konnte sie nicht abgeben. Sie wurde durch den verständigten Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell