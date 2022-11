POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kirrweiler - Kreis Kusel (ots) - Am Freitagnachmittag wurde in der Ortslage Kirrweiler ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Nach Sachlage kollidierte in der Hauptstraße ein anderes Fahrzeug mit dem geparkten Ford Transit. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Lauterecken sucht unter der Telefonnummer 06382-9110 Zeugen, welche Hinweise zu dem ...

