Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung

Hermeskeil (ots)

Am Montagabend, den 22.11.2021, kam es um 18:30 Uhr auf der B 407, zwischen Kell am See und Reinsfeld zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen durch einen dunkelfarbenen Audi A3. Der genannte Audi kam hierbei mehrmals auf die Gegenfahrbahn und gefährdete hierbei entgegenkommende Fahrzeuge. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Tel.-Nr.: (06503/9151-0) oder per Mail (pihermeskeil@polizei.rlp.de9).

