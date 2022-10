Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnungstür beschädigt

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten Unbekannte vermutlich durch Tritte die Eingangstür zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Tabernae-Montanus-Straße in Bad Bergzabern. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell