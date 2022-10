Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schaufenster eingeschlagen

Bad Bergzabern (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit brachialer Gewalt die Schaufensterscheibe eines Antiquitätengeschäfts in der Marktstraße in Bad Bergzabern ein und entwendeten eine Lederkiste mit diversen Schmuckgegenständen aus der Auslage. Aufgrund der Spurenlage vor Ort dürfte der oder die Täter bei der Ausführung ihrer Tat gestört worden sein. Hierbei dürfte ein Sachschaden von etwa 1000.- Euro entstanden sein. Bei Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340.

