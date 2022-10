POL-PDLD: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Vorderweidenthal 12.09.2022 - 20.09.2022 (ots) - In der Zeit vom 12.09.-20.09.2022 wurden auf einem Privatgrundstück im Wald vier Fichten mit ca. 5 Festmeter Holz eingeschlagen. Das Grundstück befand sich am Hirschkopf und in der Nähe des Ortsteils Bethof. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Pfeiffer, PK'in Telefon: ...

