POL-HSK: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Arnsberg (ots) - Am Mittwochmittag wurde gegen 13 Uhr in der "Langen Wende" in Neheim im Bereich des Parkplatzes an der Radprax vermutlich ein Fahrzeug beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug hat vermutlich rote Lackanhaftungen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held ...

