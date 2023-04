Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher Dank aufmerksamen Bürger gestellt

Eisenach (ots)

Am Sonntagmorgen meldete sich gg. 10 Uhr ein Eisenacher Bürger bei der Polizei. Er beobachtete in der Gartenanlage in der Spickestraße 2 männliche Personen, welche sich auffällig verhielten. Die sofort eingesetzten Polizeibeamten konnten die beiden Männer stellen. Es handelte sich um polizeibekannte Eisenacher, welche sich in den Gärten befanden. Es wurden Gegenstände bei den beiden Männern festgestellt, welche vermutlich aus offen stehenden Geräteschuppen der Gärten entwendet wurden. Die Gartenhäuser wurden nicht aufgebrochen. Dies ist wahrscheinlich dem aufmerksamen Mann zu verdanken, der sofort die Polizei verständigte. Die beiden 26 und 33 Jahre alten Männer müssen sich nun wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch verantworten. (anh)

